Все еще ищут 15-летнего ребенка: разбор завалов в Харькове продолжается (фото)

По состоянию на 07:15 в Харькове погиб 12-летний мальчик, 34 человека пострадали. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Наряду с местом попадания развернута работа оперативного штаба Национальной полиции. На 07:15 с заявлениями о повреждении имущества работникам полиции обратились 58 жильцов дома. Также есть заявление о пропавшем без вести 15-летнем ребёнке. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, полицейские будут охранять поврежденные дома, пока коммунальные службы не закроют все разбитые окна и двери», – добавили полицейские.

В полиции также уточнили, что враг выпустил три ФАБ-500 из Белгородской области. В результате атаки повреждены четыре многоэтажки и 12 авто.