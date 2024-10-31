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Все еще ищут 15-летнего ребенка: разбор завалов в Харькове продолжается (фото)

Происшествия 08:00   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Все еще ищут 15-летнего ребенка: разбор завалов в Харькове продолжается (фото)

По состоянию на 07:15 в Харькове погиб 12-летний мальчик, 34 человека пострадали. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

«Наряду с местом попадания развернута работа оперативного штаба Национальной полиции. На 07:15 с заявлениями о повреждении имущества работникам полиции обратились 58 жильцов дома. Также есть заявление о пропавшем без вести 15-летнем ребёнке. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, полицейские будут охранять поврежденные дома, пока коммунальные службы не закроют все разбитые окна и двери», – добавили полицейские.

В полиции также уточнили, что враг выпустил три ФАБ-500 из Белгородской области. В результате атаки повреждены четыре многоэтажки и 12 авто.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 07:15 в Харькове погиб 12-летний мальчик, 34 человека пострадали. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. ".