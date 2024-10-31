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Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов

Происшествия 00:14   31.10.2024
Оксана Горун
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов Скриншот

В Харькове разбирают завалы дома, по которому ударил российский КАБ. Под руинами — люди, в том числе — ребенок. Потому сотрудники ГСЧС идут на риск.

«Управляемая авиабомба попала, прямое попадание в девятиэтажку. Разрушены, как минимум, два этажа — третий и четвертый», — сообщил на месте «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Количество пострадавших постоянно возрастает. Позже Синегубов уточнил: их уже 23, в том числе — 10-летний ребенок в тяжелом состоянии.

Видео: пресс-служба ХОВА

«В настоящее время продолжается спасательная операция. Под завалами, по меньшей мере, находятся еще два человека, из них один ребенок. Наши подразделения ГСЧС пытаются деблокировать людей и провести спасательную операцию. Это все осложняется тем, что разрушения достаточно значительны и есть риск обвала конструктива жилого дома. Сейчас наши подразделения ГСЧС, фактически рискуя жизнью, пытаются спасти людей», — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что россияне стали бить по Харькову ночью, когда люди находятся дома, «чтобы максимально совершать террор нашего местного населения». По предварительным данным, удар наносили ФАБ-500.

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Мэр Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — двое тяжелых: ребенок 11 лет и 22-летний парень. Под завалами могут быть люди, в том числе женщина и ребенок.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разбирают завалы дома, по которому ударил российский КАБ. Под руинами — люди, в том числе — ребенок. Потому сотрудники ГСЧС идут на риск".