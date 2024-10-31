Є ризик обвалу конструктиву 9-поверхівки, рятувальники ризикують – Синєгубов
У Харкові розбирають завали будинку, по якому ударив російський КАБ. Під руїнами – люди, у тому числі – дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Керована авіабомба влучила, пряме влучання, в дев’ятиповерхівку. Зруйновані, як мінімум, два поверхи – третій і четвертий”, – повідомив на місці “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Кількість постраждалих невпинно зростає. Пізніше Синєгубов уточнив: їх уже 23, у тому числі – 10-річна дитина в тяжкому стані.
Відео: пресслужба ХОВА
“Наразі триває рятувальна операція. Під завалами, щонайменше, перебувають ще дві людини, з них одна дитина. Наші підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей і провести рятувальну операцію. Це все ускладнюється тим, що руйнування досить значні та є ризик обвалу конструктиву житлового будинку. Наразі наші підрозділи ДСНС, фактично, ризикуючи життям, намагаються врятувати людей“, – сказав начальник ХОВА.
Він зазначив, що росіяни стали бити по Харкову вночі, коли люди перебувають удома, “щоб максимально чинити терор нашого місцевого населення”. За попередніми даними, удару завдавали ФАБ-500.
Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Мер Ігор Терехов повідомляв, що серед постраждалих – двоє тяжких: дитина 11 років та 22-річний хлопець. Під завалами можуть бути люди, зокрема жінка та дитина.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 00:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розбирають завали будинку, по якому ударив російський КАБ. Під руїнами – люди, у тому числі – дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".