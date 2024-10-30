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КАБ влучив у багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі – Терехов

Події 23:02   30.10.2024
Олена Нагорна
КАБ влучив у багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі – Терехов

Близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. 

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, ворожий КАБ упав у Салтівському районі.

Попередньо, авіабомба влучила у багатоповерховий будинок і є постраждалі, пише мер Ігор Терехов.

Синєгубов уточнив, що КАБ влетів у четвертий поверх багатоповерхівки. Постраждалі є в тому числі під завалами.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 23:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:45 у Харкові було чутно вибух".