КАБ влучив у багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі – Терехов

Близько 22:45 у Харкові було чутно вибух.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, ворожий КАБ упав у Салтівському районі.

Попередньо, авіабомба влучила у багатоповерховий будинок і є постраждалі, пише мер Ігор Терехов.

Синєгубов уточнив, що КАБ влетів у четвертий поверх багатоповерхівки. Постраждалі є в тому числі під завалами.