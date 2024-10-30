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По Куп’янщині, де є загиблий і постраждалі, били КАБами і з РСЗВ “Град” (фото)

Події 19:07   30.10.2024
Олена Нагорна
По Куп’янщині, де є загиблий і постраждалі, били КАБами і з РСЗВ “Град” (фото)

Про обстріли Куп’янська та села Кучерівка 30 жовтня, внаслідок яких загинув чоловік та ще шестеро людей постраждали, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, окупанти скидали КАБи та били з РСЗВ «Град».

▪️ Обстріл Куп’янська розпочався близько 15:15. Керовані авіабомби та реактивні снаряди пошкодили два житлові будинки, два приватні домоволодіння та три службові машини поліції. Постраждали двоє правоохоронців, які патрулювали місто. Їм надали допомогу на місці. 57-річну жінку та двох чоловіків 51 і 58 років ушпиталили з вибуховими травмами.

▪ Близько 16:00 під обстрілом була Кучерівка. Загинув 42-річний чоловік, ще один 42-річний мешканець отримав поранення.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 19:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли Куп’янська та села Кучерівка 30 жовтня, внаслідок яких загинув чоловік та ще шестеро людей постраждали, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.".