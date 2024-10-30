По Куп’янщині, де є загиблий і постраждалі, били КАБами і з РСЗВ “Град” (фото)

Про обстріли Куп’янська та села Кучерівка 30 жовтня, внаслідок яких загинув чоловік та ще шестеро людей постраждали, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, окупанти скидали КАБи та били з РСЗВ «Град».

▪️ Обстріл Куп’янська розпочався близько 15:15. Керовані авіабомби та реактивні снаряди пошкодили два житлові будинки, два приватні домоволодіння та три службові машини поліції. Постраждали двоє правоохоронців, які патрулювали місто. Їм надали допомогу на місці. 57-річну жінку та двох чоловіків 51 і 58 років ушпиталили з вибуховими травмами.

▪ Близько 16:00 під обстрілом була Кучерівка. Загинув 42-річний чоловік, ще один 42-річний мешканець отримав поранення.