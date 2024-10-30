Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську
Армія РФ з РСЗВ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Про наслідки обстрілу повідомили у ХОВА.
«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка», – розповіли у ХОВА.
Постраждалу шпиталізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з РСЗВ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Про наслідки обстрілу повідомили у ХОВА.".