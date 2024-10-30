Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську

Армія РФ з РСЗВ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Про наслідки обстрілу повідомили у ХОВА.

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка», – розповіли у ХОВА.

Постраждалу шпиталізували.