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Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську

Події 16:19   30.10.2024
Вікторія Яковенко
Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську

Армія РФ з РСЗВ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Про наслідки обстрілу повідомили у ХОВА.

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка», – розповіли у ХОВА.

Постраждалу шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з РСЗВ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Про наслідки обстрілу повідомили у ХОВА.".