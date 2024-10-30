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Полицейские и женщина пострадали из-за удара РФ по Купянску

Происшествия 16:19   30.10.2024
Виктория Яковенко
Полицейские и женщина пострадали из-за удара РФ по Купянску

Армия РФ из РСЗО ударила по городу Купянск на Харьковщине. О последствиях обстрела сообщили в ХОВА.

«В результате вражеского обстрела поврежден служебный автомобиль полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина», – рассказали в ХОВА.

Пострадавшую госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ из РСЗО ударила по городу Купянск на Харьковщине. О последствиях обстрела сообщили в ХОВА.".