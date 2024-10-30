Полицейские и женщина пострадали из-за удара РФ по Купянску

Армия РФ из РСЗО ударила по городу Купянск на Харьковщине. О последствиях обстрела сообщили в ХОВА.

«В результате вражеского обстрела поврежден служебный автомобиль полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина», – рассказали в ХОВА.

Пострадавшую госпитализировали.