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Комбинированная атака на Харьковщину: повреждена телебашня — Синегубов

Общество 14:43   30.10.2024
Виктория Яковенко
Комбинированная атака на Харьковщину: повреждена телебашня — Синегубов скриншот

За эти сутки враг комбинированно атаковал Харьковщину. По региону ударили 16 КАБов, также ВС РФ запускали «Шахеды», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Ночью была атака «Шахедов» по ​​Лозовскому району, в результате чего была повреждена телебашня. У нас ограниченно телевизионное национальное вещание, уже приступили к восстановлению. Думаю, что в ближайшее время возобновим. Богодуховский район – падение обломков двух «Шахедов», повреждена гражданская инфраструктура. По Харьковскому району есть пострадавшие, среди них – дети», – рассказал Синегубов.

По его словам, на севере области линия фронта – стабильная, Купянское и Боровское направления остаются самыми тяжелыми.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За эти сутки враг комбинированно атаковал Харьковщину. По региону ударили 16 КАБов, также ВС РФ запускали «Шахеды», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".