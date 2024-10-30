Комбинированная атака на Харьковщину: повреждена телебашня — Синегубов

За эти сутки враг комбинированно атаковал Харьковщину. По региону ударили 16 КАБов, также ВС РФ запускали «Шахеды», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Ночью была атака «Шахедов» по ​​Лозовскому району, в результате чего была повреждена телебашня. У нас ограниченно телевизионное национальное вещание, уже приступили к восстановлению. Думаю, что в ближайшее время возобновим. Богодуховский район – падение обломков двух «Шахедов», повреждена гражданская инфраструктура. По Харьковскому району есть пострадавшие, среди них – дети», – рассказал Синегубов.

По его словам, на севере области линия фронта – стабильная, Купянское и Боровское направления остаются самыми тяжелыми.