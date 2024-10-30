Комбинированная атака на Харьковщину: повреждена телебашня — Синегубов
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За эти сутки враг комбинированно атаковал Харьковщину. По региону ударили 16 КАБов, также ВС РФ запускали «Шахеды», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Ночью была атака «Шахедов» по Лозовскому району, в результате чего была повреждена телебашня. У нас ограниченно телевизионное национальное вещание, уже приступили к восстановлению. Думаю, что в ближайшее время возобновим. Богодуховский район – падение обломков двух «Шахедов», повреждена гражданская инфраструктура. По Харьковскому району есть пострадавшие, среди них – дети», – рассказал Синегубов.
По его словам, на севере области линия фронта – стабильная, Купянское и Боровское направления остаются самыми тяжелыми.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, ворог, враг, сигнал, синегубов, телебашня, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За эти сутки враг комбинированно атаковал Харьковщину. По региону ударили 16 КАБов, также ВС РФ запускали «Шахеды», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".