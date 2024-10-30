В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото населенных пунктов Дергачевской и Лозовской громады, которые попали под вражеские обстрелы.

«По данным следствия, 29 октября около 22:20 ВС РФ нанесли авиаудар по с. Безруки. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. 10-летняя девочка получила незначительные иссечения стеклом. Также две женщины в возрасте 68 и 74 лет подверглись острой реакции на стресс», – написали правоохранители.

Под утро оккупанты обстреляли Лозовской район. В 04:10 под ударом оказалось село Царедаровка.

«Горел гараж и хозяйственное помещение. Также поврежден жилой дом. На месте стражи порядка обнаружили обломки БПЛА. Пострадала женщина: у нее была диагностирована острая реакция на стресс», – добавили в прокуратуре.