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В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)

Происшествия 09:37   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото населенных пунктов Дергачевской и Лозовской громады, которые попали под вражеские обстрелы. 

«По данным следствия, 29 октября около 22:20 ВС РФ нанесли авиаудар по с. Безруки. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. 10-летняя девочка получила незначительные иссечения стеклом. Также две женщины в возрасте 68 и 74 лет подверглись острой реакции на стресс», – написали правоохранители.

Под утро оккупанты обстреляли Лозовской район. В 04:10 под ударом оказалось село Царедаровка.

«Горел гараж и хозяйственное помещение. Также поврежден жилой дом. На месте стражи порядка обнаружили обломки БПЛА. Пострадала женщина: у нее была диагностирована острая реакция на стресс», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 09:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото населенных пунктов Дергачевской и Лозовской громады, которые попали под вражеские обстрелы. ".