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Синегубов: в течение ночи россияне обстреливали Харьковщину, есть пострадавшие

Происшествия 08:51   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: в течение ночи россияне обстреливали Харьковщину, есть пострадавшие Фото: Олег Синегубов/Telegram

Всю ночь россияне регулярно били по Харьковской области. Вследствие обстрелов есть пострадавшие, разрушения, также – возникли пожары, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По Богодуховскому району за ночь враг ударил дважды. Сначала в 02:42 по селу Ковяги «прилетел» «шахед» – загорелась сухая трава на площади 20 квадратных метров. Повторно БПЛА ударил по населенному пункту в 04:30. Обошлось без пострадавших и разрушений.

«30 октября, 01:45 Лозовский р-н, г. Лозовая. В результате сбития БпЛА типа «Шахед» повреждено дорожное покрытие автодороги Р-51. 30 октября 04:13 Лозовский р-н, с. Царедаровка. В результате сбития БпЛА типа «шахед» горел гараж и хозяйственная постройка. Пострадала 39-летняя женщина с диагнозом острой реакции на стресс», – написал Синегубов.

А накануне в 22:30 ВС РФ обстреляли село Безруки. Там повреждены девять частных домов, пострадали трое людей: две женщины 68 ​​и 74 лет, 10-летний ребенок.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всю ночь россияне регулярно били по Харьковской области. Вследствие обстрелов есть пострадавшие, разрушения, также – возникли пожары, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".