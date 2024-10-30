Новости Харькова – главное за 30 октября: как прошла ночь

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07:05

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась 11 часов – причина

Тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее включили еще вчера вечером — об угрозе авиаудара предупредили в Воздушных силах ВСУ накануне в 19:39.

Ночью же тревога была, в основном, из-за ударных беспилотников. Первую группу БПЛА зафиксировали в 01:21.

В 04:06 на Харьковщину вновь залетели беспилотники.

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:30.