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Новости Харькова – главное за 30 октября: как прошла ночь

Украина 07:05   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 30 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась 11 часов – причина

Тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее включили  еще вчера вечером — об угрозе авиаудара предупредили в Воздушных силах ВСУ накануне в 19:39. 

Ночью же тревога была, в основном, из-за ударных беспилотников. Первую группу БПЛА зафиксировали в 01:21.

В 04:06 на Харьковщину вновь залетели беспилотники. 

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:30.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".