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ГШ: один раз РФ атаковала на Харьковском направлении, на Купянщине – «горячее»

Общество 16:53   30.10.2024
Виктория Яковенко
ГШ: один раз РФ атаковала на Харьковском направлении, на Купянщине – «горячее» Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак неподалеку от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боев продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".