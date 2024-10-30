ГШ: один раз РФ атаковала на Харьковском направлении, на Купянщине – «горячее»
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак неподалеку от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боев продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бой, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".