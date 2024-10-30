ГШ: один раз РФ атаковала на Харьковском направлении, на Купянщине – «горячее»

На Харьковском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак неподалеку от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боев продолжаются.