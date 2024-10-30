ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше»
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боїв тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".