ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше»

На Харківському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боїв тривають.