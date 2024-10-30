Live
  • Ср 30.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.38
  • EUR 44.61

ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше»

Суспільство 16:53   30.10.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше» Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боїв тривають.

Читайте також: Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше»
ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше»
30.10.2024, 16:53
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички
30.10.2024, 07:52
Довірив товаришу картку і втратив 3 тис. грн: судитимуть жителя Харківщини
Довірив товаришу картку і втратив 3 тис. грн: судитимуть жителя Харківщини
30.10.2024, 16:27
Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську
Поліцейські та жінка постраждали через удар РФ по Куп’янську
30.10.2024, 16:19
Думав, що знаходиться у Житомирі: пенсіонер заблукав на вокзалі в Харкові
Думав, що знаходиться у Житомирі: пенсіонер заблукав на вокзалі в Харкові
30.10.2024, 15:51
Комбінована атака на Харківщину: пошкоджена телевежа, проблеми з сигналом
Комбінована атака на Харківщину: пошкоджена телевежа, проблеми з сигналом
30.10.2024, 14:43

Новини за темою:

16:53
Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00
14:28
«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину
16:50
Біля Вовчанська йде бій, РФ штурмує Куп’янщину: дані Генштабу на 16:00
16:51
«Ситуація стабілізована»: що каже Зеленський про фронт на Харківщині
16:22
Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Ви читали новину: «ГШ: один раз РФ атакувала на Харківському напрямку, на Куп’янщині – «гарячіше»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".