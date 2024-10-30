Горел дом, гараж и хозпостройка: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине
Утром 30 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что из-за обстрелов россиян на Харьковщине за сутки возникло два пожара.
В Богодуховском районе около поселка Ковяги из-за «прилета» горела трава на площади 20 квадратных метров. Без пострадавших, уточнили в ГСЧС.
«Ночью вражеский БПЛА попал в жилой сектор села Царедаровка Лозовского района. На территории частного домовладения горели хозяйственные постройки, гараж и частично крыша дома на общей площади около 50 м кв. По предварительным данным, пострадала женщина. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС», – написали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, прилет, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что из-за обстрелов россиян на Харьковщине за сутки возникло два пожара. ".