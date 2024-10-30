Горів будинок і гараж: ДСНС про наслідки ударів РФ по Харківщині
Вранці 30 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що через обстріли росіян на Харківщині за добу виникли дві пожежі.
У Богодухівському районі біля селища Ков’яги через “приліт” горіла трава на площі 20 квадратних метрів. Без постраждалих, уточнили у ДСНС.
“Вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села с. Царедарівка Лозівського району. На території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку на загальній площі близько 50 м кв. За попередніми даними постраждала жінка. Пожежа оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС“, – написали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що через обстріли росіян на Харківщині за добу виникли дві пожежі. ".