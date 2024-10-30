Пошкоджені будинки та газопроводи. Вночі “прилетіло” по Золочівській громаді

Напередодні о 23:45 окупанти обстріляли село Одноробівку в Золочівській громаді. Про це повідомляє “Зоря”.

“Внаслідок ударів значно пошкоджено будинок культури, два двоповерхові будинки, газо- та енергомережі. Без жертв. Інформація начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка“, – передає “Зоря”.