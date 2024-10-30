Пошкоджені будинки та газопроводи. Вночі “прилетіло” по Золочівській громаді
Фото: “Зоря”
Напередодні о 23:45 окупанти обстріляли село Одноробівку в Золочівській громаді. Про це повідомляє “Зоря”.
“Внаслідок ударів значно пошкоджено будинок культури, два двоповерхові будинки, газо- та енергомережі. Без жертв. Інформація начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка“, – передає “Зоря”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні о 23:45 окупанти обстріляли село Одноробівку в Золочівській громаді. Про це повідомляє “Зоря”.".