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Пошкоджені будинки та газопроводи. Вночі “прилетіло” по Золочівській громаді

Події 08:13   30.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені будинки та газопроводи. Вночі “прилетіло” по Золочівській громаді Фото: “Зоря”

Напередодні о 23:45 окупанти обстріляли село Одноробівку в Золочівській громаді. Про це повідомляє “Зоря”.

Фото: “Зоря”

Внаслідок ударів значно пошкоджено будинок культури, два двоповерхові будинки, газо- та енергомережі. Без жертв. Інформація начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка“, – передає “Зоря”.

Фото: “Зоря”
Фото: “Зоря”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні о 23:45 окупанти обстріляли село Одноробівку в Золочівській громаді. Про це повідомляє “Зоря”.".