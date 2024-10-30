У Дергачівській громаді поранена 10-річна: нові дані про вечірній удар РФ

РФ обстріляла село Безруки Дергачівської громади напередодні о 22:20.

“Внаслідок вчорашнього авіаудару по Безруках станом на зараз уламкові поранення від скла отримала 10-річна дівчинка. Ще дві жінки 74-х та 68-ми років зазнали гострої реакції на стрес“, – написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, у селі пошкоджено п’ять будинків. Фахівці все ще обстежують місце прильоту, тому інформація може оновлюватися, додав Задоренко.