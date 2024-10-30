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У Дергачівській громаді поранена 10-річна: нові дані про вечірній удар РФ

Події 07:57   30.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Дергачівській громаді поранена 10-річна: нові дані про вечірній удар РФ Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

РФ обстріляла село Безруки Дергачівської громади напередодні о 22:20.

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Безруках станом на зараз уламкові поранення від скла отримала 10-річна дівчинка. Ще дві жінки 74-х та 68-ми років зазнали гострої реакції на стрес“, – написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, у селі пошкоджено п’ять будинків. Фахівці все ще обстежують місце прильоту, тому інформація може оновлюватися, додав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 07:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ обстріляла село Безруки Дергачівської громади напередодні о 22:20.".