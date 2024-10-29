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Вечірній «приліт» під Харковом: пошкоджений приватний дім, двоє постраждалих

Події 23:13   29.10.2024
Олена Нагорна
Вечірній «приліт» під Харковом: пошкоджений приватний дім, двоє постраждалих Фото: ukrinform.ua

Близько 22:20 29 жовтня окупанти завдали удару по селу Безруки Дергачівської громади Харківської області.

Про це поінформував голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та додав, що пошкоджений щонайменше один приватний будинок.

Попередньо, є двоє постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 23:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:20 29 жовтня окупанти завдали удару по селу Безруки Дергачівської громади Харківської області.".