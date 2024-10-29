Вечірній «приліт» під Харковом: пошкоджений приватний дім, двоє постраждалих
Фото: ukrinform.ua
Близько 22:20 29 жовтня окупанти завдали удару по селу Безруки Дергачівської громади Харківської області.
Про це поінформував голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та додав, що пошкоджений щонайменше один приватний будинок.
Попередньо, є двоє постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 23:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:20 29 жовтня окупанти завдали удару по селу Безруки Дергачівської громади Харківської області.".