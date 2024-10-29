Вечірній «приліт» під Харковом: пошкоджений приватний дім, двоє постраждалих

Близько 22:20 29 жовтня окупанти завдали удару по селу Безруки Дергачівської громади Харківської області.

Про це поінформував голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та додав, що пошкоджений щонайменше один приватний будинок.

Попередньо, є двоє постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.