Вечерний «прилет» под Харьковом: поврежден частный дом, двое пострадавших

Около 22:20 29 октября оккупанты нанесли удар по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.

Об этом проинформировал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и добавил, что поврежден по меньшей мере один частный дом.

Предварительно, есть двое пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.