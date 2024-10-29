Вечерний «прилет» под Харьковом: поврежден частный дом, двое пострадавших
Фото: ukrinform.ua
Около 22:20 29 октября оккупанты нанесли удар по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.
Об этом проинформировал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и добавил, что поврежден по меньшей мере один частный дом.
Предварительно, есть двое пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Безруки, Вячеслав Задоренко, пострадавшие, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 23:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:20 29 октября оккупанты нанесли удар по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.".