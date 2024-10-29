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Вечерний «прилет» под Харьковом: поврежден частный дом, двое пострадавших

Происшествия 23:13   29.10.2024
Елена Нагорная
Вечерний «прилет» под Харьковом: поврежден частный дом, двое пострадавших Фото: ukrinform.ua

Около 22:20 29 октября оккупанты нанесли удар по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.

Об этом проинформировал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и добавил, что поврежден по меньшей мере один частный дом.

Предварительно, есть двое пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 23:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:20 29 октября оккупанты нанесли удар по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.".