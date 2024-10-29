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Купянское направление Генштаб назвал одним из самых тяжелых — 22 атаки врага

Происшествия 22:17   29.10.2024
Елена Нагорная
Купянское направление Генштаб назвал одним из самых тяжелых — 22 атаки врага Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление — одно из двух вместе с Кураховским, где россияне сосредотачивают основные наступательные усилия. Ситуация там напряженная, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

22 раза враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степовой Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили 17 атак. Продолжаются пять боев в районах Богуславки, Загрызово, Колесниковки и Новоосиново.

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев. Идет один бой.

Читайте также: Авиаудар по Харькову, более 20 атак на Купянском направлении – ГШ на 16:00

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 22:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское направление — одно из двух вместе с Кураховским, где россияне сосредотачивают основные наступательные усилия. Ситуация там напряженная, информирует Генштаб ВСУ".