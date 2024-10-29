Купянское направление Генштаб назвал одним из самых тяжелых — 22 атаки врага

Купянское направление — одно из двух вместе с Кураховским, где россияне сосредотачивают основные наступательные усилия. Ситуация там напряженная, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

22 раза враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степовой Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили 17 атак. Продолжаются пять боев в районах Богуславки, Загрызово, Колесниковки и Новоосиново.

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев. Идет один бой.