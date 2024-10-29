Купянское направление Генштаб назвал одним из самых тяжелых — 22 атаки врага
Фото: Генштаб ВСУ
Купянское направление — одно из двух вместе с Кураховским, где россияне сосредотачивают основные наступательные усилия. Ситуация там напряженная, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
22 раза враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степовой Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили 17 атак. Продолжаются пять боев в районах Богуславки, Загрызово, Колесниковки и Новоосиново.
На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев. Идет один бой.
Читайте также: Авиаудар по Харькову, более 20 атак на Купянском направлении – ГШ на 16:00
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Купянское направление Генштаб назвал одним из самых тяжелых — 22 атаки врага»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 22:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское направление — одно из двух вместе с Кураховским, где россияне сосредотачивают основные наступательные усилия. Ситуация там напряженная, информирует Генштаб ВСУ".