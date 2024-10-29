Авиаудар по Харькову, более 20 атак на Купянском направлении – ГШ на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты дважды, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.

22 раза враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызового и Лозовой. Недалеко от Голубовки, Степовой Новоселовки, Новоосинового, Берестового и Тернов продолжаются 12 боев.