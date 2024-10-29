Авиаудар по Харькову, более 20 атак на Купянском направлении – ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты дважды, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.
22 раза враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызового и Лозовой. Недалеко от Голубовки, Степовой Новоселовки, Новоосинового, Берестового и Тернов продолжаются 12 боев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, бои, генштаб, зведення, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты дважды, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается.".