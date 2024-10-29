ISW: Войска РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска — незначительно
Оккупанты продолжают расширять плацдарм на левом берегу Оскола у сел Кругляковка и Колесниковка. Это подтверждают геолоцированные кадры, информирует Институт изучения войны (ISW).
«Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 28 октября. Геолоцированные кадры, опубликованные 27 и 28 октября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска в районе Колесниковки и к юго-западу от Кругляковки», — проинформировал ночью 29 октября Институт изучения войны.
Также аналитики отметили, что российские так называемые военные блогеры приписывают своему войску еще большие успехи. А именно: продвижение к востоку от Купянска в районе Песчаного и Степовой Новоселовки; в соседнем с Кругляковкой селе Загрызово; к северо-западу от Стельмаховки (у админграницы Харьковской и Луганской областей). Истинность этих утверждений в институте не прокомментировали.
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«Российские войска продолжили наступление к северо-западу от Купянска в районе Кондрашовки; к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, Петропавловки и Первомайского; юго-восточнее Купянска в районе Колесниковки, Кругляковки и Загрызово; западнее Сватово в районе Лозовой и Вишневого; юго-западнее Сватово в районе Грековки, Чернещины, Новомихайловки, Макеевки (у админграницы Харьковской и Луганской областей, в направлении на Боровую — Ред.)», — перечислили в сводке ISW.
Продвижений на севере от Харькова и в районе Волчанска у врага нет.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают расширять плацдарм на левом берегу Оскола у сел Кругляковка и Колесниковка. Это подтверждают геолоцированные кадры, информирует Институт изучения войны (ISW)".