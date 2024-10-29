ISW: Війська РФ просунулися на південний схід від Куп’янська – незначно
Окупанти продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Осколу біля сіл Кругляківка та Колісниківка. Це підтверджують геолоковані кадри, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
“Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 28 жовтня. Геолоковані кадри, що опубліковані 27 і 28 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська в районі Колісниківки та на південний захід від Кругляківки”, — поінформував уночі 29 жовтня Інститут вивчення війни.
Також аналітики зазначили, що російські так звані військові блогери приписують своєму війську ще більші успіхи. А саме: просування на схід від Куп’янська в районі Піщаного та Степової Новоселівки; у сусідньому з Кругляківкою селі Загризове; на північний захід від Стельмахівки (біля адмінкордону Харківської та Луганської областей). Істинність цих тверджень в інституті не прокоментували.
Читайте також: Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)
“Російські війська продовжили наступ на північний захід від Куп’янська в районі Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, Петропавлівки та Первомайського; на південний схід від Куп’янська в районі Колісниківки, Кругляківки та с. Загризове; на захід від Сватового у районі Лозової та Вишневого; на південний захід від Сватового в районі Греківки, Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки (поблизу адмінкордону Харківської та Луганської областей, у напрямку на Борову — Ред.)”, – перерахували у зведенні ISW.
Просування на півночі від Харкова та в районі Вовчанська у ворога немає.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, наступ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: Війська РФ просунулися на південний схід від Куп’янська – незначно»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Осколу біля сіл Кругляківка та Колісниківка. Це підтверджують геолоковані кадри, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)".