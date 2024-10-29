Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)

Мер Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста про необхідність бути пильними найближчими днями. ДСНС опублікувала фото та відео з місця нічного прильоту з чотирма загиблими.

“О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом “Грім-Е1”. Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники. Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”. Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги”, – написав зранку 29 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов.

ДСНС України опублікувала фото та відео “прильоту” по приватному сектору в Харкові.

За даними рятувальників, загинули двоє чоловіків та дві жінки. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Працюють психологи ДСНС.