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Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)

Події 07:21   29.10.2024
Оксана Горун
Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)

Мер Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста про необхідність бути пильними найближчими днями. ДСНС опублікувала фото та відео з місця нічного прильоту з чотирма загиблими.

О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом “Грім-Е1”. Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники. Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”. Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги”, – написав зранку 29 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов.

ДСНС України опублікувала фото та відео “прильоту” по приватному сектору в Харкові.

За даними рятувальників, загинули двоє чоловіків та дві жінки. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Працюють психологи ДСНС.

Читайте також: Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих будинків. Вночі «прилетіло» Харковом

нічний приліт Харковом 29.10.2024 - зруйнований приватний будинок 2

нічний приліт Харковом 29.10.2024 - зруйнований приватний будинок 3

нічний приліт Харковом 29.10.2024 - зруйнований приватний будинок 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста про необхідність бути пильними найближчими днями. ДСНС опублікувала фото та відео з місця нічного прильоту з чотирма загиблими".