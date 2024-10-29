Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)
Мер Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста про необхідність бути пильними найближчими днями. ДСНС опублікувала фото та відео з місця нічного прильоту з чотирма загиблими.
“О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом “Грім-Е1”. Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники. Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”. Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги”, – написав зранку 29 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов.
ДСНС України опублікувала фото та відео “прильоту” по приватному сектору в Харкові.
За даними рятувальників, загинули двоє чоловіків та дві жінки. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Працюють психологи ДСНС.
Читайте також: Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих будинків. Вночі «прилетіло» Харковом
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: ГСЧС, загиблі, новини Харкова, прилет, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста про необхідність бути пильними найближчими днями. ДСНС опублікувала фото та відео з місця нічного прильоту з чотирма загиблими".