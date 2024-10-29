Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих домів. Вночі “прилетіло” по Харкову
Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos
Вночі РФ знову обстріляла Харків – вибухи пролунали близько 02:51.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару у приватному будинку в Основ’янському районі виникла пожежа.
Своєю чергою мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок “прильоту” два будинки повністю зруйновані, ще близько 20 – пошкоджені різною мірою. Триває пошуково-рятувальна операція.
О 04:58 Терехов розповів, що під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Всього наразі відомо про чотирьох загиблих.
Читайте також: Вибухи в Харкові — росіяни атакували центр міста КАБами
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, прилет, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих домів. Вночі “прилетіло” по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі РФ знову обстріляла Харків – вибухи пролунали близько 02:51.".