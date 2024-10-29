Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих домів. Вночі “прилетіло” по Харкову

Вночі РФ знову обстріляла Харків – вибухи пролунали близько 02:51.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару у приватному будинку в Основ’янському районі виникла пожежа.

Своєю чергою мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок “прильоту” два будинки повністю зруйновані, ще близько 20 – пошкоджені різною мірою. Триває пошуково-рятувальна операція.

О 04:58 Терехов розповів, що під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Всього наразі відомо про чотирьох загиблих.