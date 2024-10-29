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Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих домів. Вночі “прилетіло” по Харкову

Події 07:05   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих домів. Вночі “прилетіло” по Харкову Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

Вночі РФ знову обстріляла Харків – вибухи пролунали близько 02:51.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару у приватному будинку в Основ’янському районі виникла пожежа. 

Своєю чергою мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок “прильоту” два будинки повністю зруйновані, ще близько 20 –  пошкоджені різною мірою. Триває пошуково-рятувальна операція.

О 04:58 Терехов розповів, що під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Всього наразі відомо про чотирьох загиблих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі РФ знову обстріляла Харків – вибухи пролунали близько 02:51.".