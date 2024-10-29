Четверо погибших и около 20 разрушенных домов. Ночью «прилетело» по Харькову
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
Ночью РФ опять обстреляла Харьков – взрывы раздались около 02:51.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что после удара в частном доме в Основянском районе возник пожар.
В свою очередь мэр Игорь Терехов уточнил, что вследствие «прилета» два дома полностью разрушены, еще около 20 — разной степенью повреждены. Продолжается поисково-спасательная операция.
В 04:58 Терехов рассказал, что под завалами спасатели нашли тело еще одного человека. Всего на данный момент известно о четырех погибших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью РФ опять обстреляла Харьков – взрывы раздались около 02:50.".