Четверо погибших и около 20 разрушенных домов. Ночью «прилетело» по Харькову

Ночью РФ опять обстреляла Харьков – взрывы раздались около 02:51.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что после удара в частном доме в Основянском районе возник пожар.

В свою очередь мэр Игорь Терехов уточнил, что вследствие «прилета» два дома полностью разрушены, еще около 20 — разной степенью повреждены. Продолжается поисково-спасательная операция.

В 04:58 Терехов рассказал, что под завалами спасатели нашли тело еще одного человека. Всего на данный момент известно о четырех погибших.