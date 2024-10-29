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Терехов: враг сконцентрировался на Харькове (видео последствий ночного удара)

Происшествия 07:21   29.10.2024
Оксана Горун
Терехов: враг сконцентрировался на Харькове (видео последствий ночного удара)

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о необходимости быть бдительными в ближайшие дни. ГСЧС опубликовала фото и видео с места ночного прилета с четырьмя погибшими.

«В 02:51 по городу был нанесен удар ракетой-гибридом «Гром-Е1″. Попали в частный дом в Основянском районе. Результат – один дом разрушен полностью, еще 19 повреждены. Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели. В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову – бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как Госпром. Прошу всех быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — написал утром 29 октября городской голова Харькова.

ГСЧС Украины опубликовала фото и видео «прилета» по частному сектору в Харькове.

По данным спасателей, погибли двое мужчин и две женщины. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работают психологи ГСЧС.

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ночной прилет по Харькову 29.10.2024 - разрушен частный дом 2

ночной прилет по Харькову 29.10.2024 - разрушен частный дом 3

ночной прилет по Харькову 29.10.2024 - разрушен частный дом 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о необходимости быть бдительными в ближайшие дни. ГСЧС опубликовала фото и видео с места ночного прилета с четырьмя погибшими".