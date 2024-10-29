Терехов: враг сконцентрировался на Харькове (видео последствий ночного удара)
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о необходимости быть бдительными в ближайшие дни. ГСЧС опубликовала фото и видео с места ночного прилета с четырьмя погибшими.
«В 02:51 по городу был нанесен удар ракетой-гибридом «Гром-Е1″. Попали в частный дом в Основянском районе. Результат – один дом разрушен полностью, еще 19 повреждены. Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели. В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову – бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как Госпром. Прошу всех быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — написал утром 29 октября городской голова Харькова.
ГСЧС Украины опубликовала фото и видео «прилета» по частному сектору в Харькове.
По данным спасателей, погибли двое мужчин и две женщины. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работают психологи ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблі, новости Харькова, погибшие, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о необходимости быть бдительными в ближайшие дни. ГСЧС опубликовала фото и видео с места ночного прилета с четырьмя погибшими".