Терехов: враг сконцентрировался на Харькове (видео последствий ночного удара)

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о необходимости быть бдительными в ближайшие дни. ГСЧС опубликовала фото и видео с места ночного прилета с четырьмя погибшими.

«В 02:51 по городу был нанесен удар ракетой-гибридом «Гром-Е1″. Попали в частный дом в Основянском районе. Результат – один дом разрушен полностью, еще 19 повреждены. Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели. В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову – бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как Госпром. Прошу всех быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — написал утром 29 октября городской голова Харькова.

ГСЧС Украины опубликовала фото и видео «прилета» по частному сектору в Харькове.

По данным спасателей, погибли двое мужчин и две женщины. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работают психологи ГСЧС.