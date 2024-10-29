Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

Суспільство 16:53   29.10.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій досі триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та Гоптівці.

22 рази ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Торського, Загризового та Лозової. Неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового та Тернів тривають 12 боїв.

Читайте також: ISW: Війська РФ просунулися на південний схід від Куп’янська – незначно

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Працівниця харківського енергопідприємства здала дані про нього ФСБ РФ – вирок
Працівниця харківського енергопідприємства здала дані про нього ФСБ РФ – вирок
29.10.2024, 17:30
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
28.10.2024, 21:40
Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00
Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00
29.10.2024, 16:53
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
29.10.2024, 16:21
Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі
Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі
29.10.2024, 16:56
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків
29.10.2024, 15:09

Новини за темою:

16:50
Біля Вовчанська йде бій, РФ штурмує Куп’янщину: дані Генштабу на 16:00
21:55
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: вечірні влучання, сесія
01:52
ФАБ і гібрид Грім-Е1: прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (відео)
23:55
Удари по Харкову: Терехов про ситуацію зі світлом, постраждалих десять (відео)
08:20
Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Ви читали новину: «Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій досі триває.".