Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій досі триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та Гоптівці.

22 рази ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Торського, Загризового та Лозової. Неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового та Тернів тривають 12 боїв.