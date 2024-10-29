Куп’янський напрямок Генштаб назвав одним із найважчих – 22 атаки ворога

Куп’янський напрямок – один із двох разом із Курахівським, де росіяни зосереджують основні наступальні зусилля. Ситуація там напружена, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

22 рази ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Тривають п’ять боїв у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.

На Харківському напрямку супротивник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.