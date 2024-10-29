Куп’янський напрямок Генштаб назвав одним із найважчих – 22 атаки ворога
Фото: Генштаб ЗСУ
Куп’янський напрямок – один із двох разом із Курахівським, де росіяни зосереджують основні наступальні зусилля. Ситуація там напружена, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
22 рази ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Тривають п’ять боїв у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.
На Харківському напрямку супротивник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.
Читайте також: Авіаудар по Харкову, понад 20 атак на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 22:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок – один із двох разом із Курахівським, де росіяни зосереджують основні наступальні зусилля. Ситуація там напружена, інформує Генштаб ЗСУ".