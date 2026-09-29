Военные РФ затащили гражданских в трубу под Купянском: подробности от ВСУ

Первым подобным случаем назвал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов события, которые развернулись под Купянском и попали на видео корпуса «Хартия».

На опубликованном ролике оккупанты, переодетые в гражданское, в сопровождении мирных жителей (в том числе — в инвалидных колясках) покидают правобережье Оскола через газовую трубу. В «Хартии» заявили о том, что оккупанты прикрываются гражданскими. Виктор Трегубов в эфире «Суспільного» подчеркнул, что происходит насильственная эвакуация гражданских.

«Здесь сразу несколько нарушений международного гуманитарного права: это и прикрытие гражданскими, и насильственная эвакуация гражданских, и непосредственно военные, которые находятся в гражданской одежде и перемещаются в гражданской одежде, выдавая себя за гражданских. И, конечно, если они еще и заводят людей в эту трубу, то это непосредственно подвержение жизней гражданских опасности. Это непосредственная опасность — передвигаться по этой трубе. Здесь просто россияне собрали какое-то «бинго» из нарушений правовых и просто моральных», — сказал Трегубов.

Он отметил, что информации о состоянии этой группы гражданских на данный момент нет. Случаи, когда российские оккупанты буквально «угоняли» людей, бывали. В частности — в поселке Грабовское Сумской области. Однако речь шла о приграничье, то есть переместить захваченных людей на территорию РФ можно было за несколько минут пешком.

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«А так, чтобы на такую ​​дистанцию, с использованием труб или объектов инфраструктуры – нет, я не помню подобного, по крайней мере на наших направлениях», — признал спикер Объединенных сил.

Труба, в которую загоняли гражданских россияне, — та самая, что использовалась для незаметной переброски групп военных через Оскол для дальнейшей инфильтрации в Купянск.