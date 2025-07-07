Военное преступление зафиксировала полиция Харьковщины по видео из соцсетей

По факту атаки российского дрона на автомобиль волонтеров в Купянском районе правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (военное преступление) УКУ.

Когда была эта атака — в ГУ Нацполиции в Харьковской области не уточняют. Уголовное производство правоохранители открыли сегодня, 7 июля, после того, как увидели видео в соцсетях.

Как отмечают в ведомстве, волонтеры прибыли для эвакуации жителей прифронтовой территории и попали под обстрел. В результате попадания был поврежден их автомобиль. К счастью, ни волонтеры, ни жители не пострадали.

Видео: Полиция Харьковской области/Telegram

Полиция призывает выезжать из опасных районов: «Если вы или ваши знакомые приняли решение эвакуироваться из населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам, обращайтесь на «горячую линию» по вопросам эвакуации или по номеру 102».