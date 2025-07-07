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Военное преступление зафиксировала полиция Харьковщины по видео из соцсетей

Фронт 18:22   07.07.2025
Елена Нагорная
Военное преступление зафиксировала полиция Харьковщины по видео из соцсетей Скриншот

По факту атаки российского дрона на автомобиль волонтеров в Купянском районе правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (военное преступление) УКУ.

Когда была эта атака — в ГУ Нацполиции в Харьковской области не уточняют. Уголовное производство правоохранители открыли сегодня, 7 июля, после того, как увидели видео в соцсетях.

Как отмечают в ведомстве, волонтеры прибыли для эвакуации жителей прифронтовой территории и попали под обстрел. В результате попадания был поврежден их автомобиль. К счастью, ни волонтеры, ни жители не пострадали.

Видео: Полиция Харьковской области/Telegram

Полиция призывает выезжать из опасных районов: «Если вы или ваши знакомые приняли решение эвакуироваться из населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам, обращайтесь на «горячую линию» по вопросам эвакуации или по номеру 102».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту атаки российского дрона на автомобиль волонтеров в Купянском районе правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (военное преступление) УКУ.".