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Воєнний злочин зафіксувала поліція Харківщини за відео із соцмереж

Фронт 18:22   07.07.2025
Олена Нагорна
Воєнний злочин зафіксувала поліція Харківщини за відео із соцмереж Скриншот

За фактом атаки російського дрона на автомобіль волонтерів у Куп’янському районі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) ККУ.

Коли була ця атака – у ГУ Нацполіції у Харківській області не уточнюють. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили сьогодні, 7 липня, після того, як побачили відео у соцмережах.

Як зазначають у відомстві, волонтери прибули для евакуації мешканців прифронтової території та потрапили під обстріл. Внаслідок влучання був пошкоджений їхній автомобіль. На щастя, ані волонтери, ані мешканці не постраждали.

Відео: Поліція Харківської області/телеграм

Поліція закликає виїжджати з небезпечних районів: «Якщо ви або ваші знайомі прийняли рішення евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації або за номером 102».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 18:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом атаки російського дрона на автомобіль волонтерів у Куп’янському районі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) ККУ.".