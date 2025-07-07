Воєнний злочин зафіксувала поліція Харківщини за відео із соцмереж
За фактом атаки російського дрона на автомобіль волонтерів у Куп’янському районі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) ККУ.
Коли була ця атака – у ГУ Нацполіції у Харківській області не уточнюють. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили сьогодні, 7 липня, після того, як побачили відео у соцмережах.
Як зазначають у відомстві, волонтери прибули для евакуації мешканців прифронтової території та потрапили під обстріл. Внаслідок влучання був пошкоджений їхній автомобіль. На щастя, ані волонтери, ані мешканці не постраждали.
Відео: Поліція Харківської області/телеграм
Поліція закликає виїжджати з небезпечних районів: «Якщо ви або ваші знайомі прийняли рішення евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації або за номером 102».
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака БпЛА, новини Харкова, поліція Харківський області;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом атаки російського дрона на автомобіль волонтерів у Куп’янському районі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) ККУ.".