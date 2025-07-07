Воєнний злочин зафіксувала поліція Харківщини за відео із соцмереж

За фактом атаки російського дрона на автомобіль волонтерів у Куп’янському районі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) ККУ.

Коли була ця атака – у ГУ Нацполіції у Харківській області не уточнюють. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили сьогодні, 7 липня, після того, як побачили відео у соцмережах.

Як зазначають у відомстві, волонтери прибули для евакуації мешканців прифронтової території та потрапили під обстріл. Внаслідок влучання був пошкоджений їхній автомобіль. На щастя, ані волонтери, ані мешканці не постраждали.

Відео: Поліція Харківської області/телеграм

Поліція закликає виїжджати з небезпечних районів: «Якщо ви або ваші знайомі прийняли рішення евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації або за номером 102».