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На Салтовке завершили разбор завалов после удара по многоэтажке (фото, видео)

Происшествия 14:39   29.09.2026
Виктория Яковенко
На Салтовке завершили разбор завалов после удара по многоэтажке (фото, видео)

Работы по ликвидации последствий вражеского удара по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова завершены, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, в результате обстрела, произошедшего 28 сентября, в доме было значительное разрушение со второго по четвертый этажи.

«К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника ГСЧС Харьковщины и мобильный спасательный центр быстрого реагирования «Донецк-Луганск». Спасатели расчищали завалы, верхолазы проводили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций дома», – рассказали в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

Напомним, 43 человека пострадали, среди них – 11 детей, в результате воздушной атаки, которой город подвергся около 04:00 28 сентября. «Прилеты» были в Салтовском и Киевском районах. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара ракеты «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору. На Салтовке попадание было прямо в многоэтажку. Разрушено перекрытие между третьим и четвёртым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 14:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по ликвидации последствий вражеского удара по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова завершены, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".