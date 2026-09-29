На Салтовке завершили разбор завалов после удара по многоэтажке (фото, видео)

Работы по ликвидации последствий вражеского удара по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова завершены, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, в результате обстрела, произошедшего 28 сентября, в доме было значительное разрушение со второго по четвертый этажи.

«К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника ГСЧС Харьковщины и мобильный спасательный центр быстрого реагирования «Донецк-Луганск». Спасатели расчищали завалы, верхолазы проводили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций дома», – рассказали в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 43 человека пострадали, среди них – 11 детей, в результате воздушной атаки, которой город подвергся около 04:00 28 сентября. «Прилеты» были в Салтовском и Киевском районах. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара ракеты «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору. На Салтовке попадание было прямо в многоэтажку. Разрушено перекрытие между третьим и четвёртым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно.