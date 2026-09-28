Успех под Двуречной: «Хартия» взяла под контроль очередную территорию (видео)

Бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия» зачистили лесополосу на Купянском направлении, уничтожили укрытие оккупантов и взяли в плен российского военного.

Украинские защитники установили контроль над участком местности южнее села Западное Двуречанской громады Купянского района, сообщили в подразделении.

«Ключ к успеху — совместная работа пилотов БпЛА и штурмовых групп. Сложенные действия в воздухе и на земле позволяют выбивать противника с позиций и продвигаться вперед», — отметили защитники.

Как информировала МГ «Объектив», 3 сентября бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке нескольких лесополос между селом Западное и поселком Двуречная.