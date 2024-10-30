В Дергачевской громаде ранена 10-летняя: новые данные о вечернем ударе РФ
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
РФ обстреляла село Безруки Дергачевской громады накануне в 22:20.
«В результате вчерашнего авиаудара по Безрукам по состоянию на сейчас осколочные ранения от стекла получила 10-летняя девочка. Еще две женщины 74-х и 68-ми лет получили острую реакцию на стресс», – написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его данным, в селе повреждены пять домов. Специалисты все еще обследуют место «прилета», поэтому информация может обновляться, добавил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 07:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ обстреляла село Безруки Дергачевской громады накануне в 22:20.".