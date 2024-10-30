В Дергачевской громаде ранена 10-летняя: новые данные о вечернем ударе РФ

РФ обстреляла село Безруки Дергачевской громады накануне в 22:20.

«В результате вчерашнего авиаудара по Безрукам по состоянию на сейчас осколочные ранения от стекла получила 10-летняя девочка. Еще две женщины 74-х и 68-ми лет получили острую реакцию на стресс», – написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его данным, в селе повреждены пять домов. Специалисты все еще обследуют место «прилета», поэтому информация может обновляться, добавил Задоренко.