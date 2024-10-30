Повреждены дома и газопроводы. Ночью «прилетело» по Золочевской громаде

Накануне в 23:45 оккупанты обстреляли село Одноробовку в Золочевской громаде. Об этом сообщает «Зоря».

«В результате ударов значительно поврежден дом культуры, два двухэтажных дома, газо- и энергосети. Без жертв. Информация начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко», – передает «Зоря».