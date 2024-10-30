Повреждены дома и газопроводы. Ночью «прилетело» по Золочевской громаде
Фото: «Зоря»
Накануне в 23:45 оккупанты обстреляли село Одноробовку в Золочевской громаде. Об этом сообщает «Зоря».
«В результате ударов значительно поврежден дом культуры, два двухэтажных дома, газо- и энергосети. Без жертв. Информация начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко», – передает «Зоря».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в 23:45 оккупанты обстреляли село Одноробовку в Золочевской громаде. Об этом сообщает «Зоря».".