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Повреждены дома и газопроводы. Ночью «прилетело» по Золочевской громаде

Происшествия 08:13   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Повреждены дома и газопроводы. Ночью «прилетело» по Золочевской громаде Фото: «Зоря»

Накануне в 23:45 оккупанты обстреляли село Одноробовку в Золочевской громаде. Об этом сообщает «Зоря».

Фото: «Зоря»

«В результате ударов значительно поврежден дом культуры, два двухэтажных дома, газо- и энергосети. Без жертв. Информация начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко», – передает «Зоря».

Фото: «Зоря»
Фото: «Зоря»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 08:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в 23:45 оккупанты обстреляли село Одноробовку в Золочевской громаде. Об этом сообщает «Зоря».".