Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.38
  • EUR 44.61

Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский

Происшествия 23:44   30.10.2024
Оксана Горун
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины заявил, что в Харькове есть пострадавшие — в том числе дети. 

«Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте», — написал Владимир Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Он подчеркнул, что каждое отложенное решение партнеров – «это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины».

«Их решения – жизнь наших людей. Поэтому мы должны вместе остановить Россию и сделать это со всей возможной силой», — подчеркнул президент.

Напомним, российский КАБ ударил по Харькову около 22:45. «Прилет» пришелся по 9-этажному жилому дому. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушены этажи с шестого по первый. Под завалами находятся люди, в том числе ребенок. Также уже известно о 14 пострадавших, в том числе — в тяжелом состоянии.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
31.10.2024, 00:20
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
31.10.2024, 00:01
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов
31.10.2024, 00:14
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
30.10.2024, 23:02
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
30.10.2024, 23:44
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
30.10.2024, 23:56

Новости по теме:

16:40
Убрали несколько тонн мусора: тело погибшей достали из-под завалов в Харькове
14:45
Тело женщины нашли под завалами разрушенного дома в Харькове – Терехов
11:06
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)
10:29
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
08:20
10 пожаров из-за обстрелов на Харьковщине, разбор завалов продолжается — ГСЧС

Вы читали новость: «Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 23:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины заявил, что в Харькове есть пострадавшие — в том числе дети".