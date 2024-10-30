Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
Президент Украины заявил, что в Харькове есть пострадавшие — в том числе дети.
«Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте», — написал Владимир Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Он подчеркнул, что каждое отложенное решение партнеров – «это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины».
«Их решения – жизнь наших людей. Поэтому мы должны вместе остановить Россию и сделать это со всей возможной силой», — подчеркнул президент.
Напомним, российский КАБ ударил по Харькову около 22:45. «Прилет» пришелся по 9-этажному жилому дому. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушены этажи с шестого по первый. Под завалами находятся люди, в том числе ребенок. Также уже известно о 14 пострадавших, в том числе — в тяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: завали, Зеленский, КАБ, прилет, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 23:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины заявил, что в Харькове есть пострадавшие — в том числе дети".