Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский

Президент Украины заявил, что в Харькове есть пострадавшие — в том числе дети.

«Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте», — написал Владимир Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Он подчеркнул, что каждое отложенное решение партнеров – «это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины».

«Их решения – жизнь наших людей. Поэтому мы должны вместе остановить Россию и сделать это со всей возможной силой», — подчеркнул президент.

Напомним, российский КАБ ударил по Харькову около 22:45. «Прилет» пришелся по 9-этажному жилому дому. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушены этажи с шестого по первый. Под завалами находятся люди, в том числе ребенок. Также уже известно о 14 пострадавших, в том числе — в тяжелом состоянии.