Відео зруйнованої 9-поверхівки в Харкові опублікував Зеленський
Президент України заявив, що в Харкові є постраждалі – зокрема діти.
“Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові. На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці“, – написав Володимир Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський/Телеграм
Він підкреслив, що кожне відкладене рішення партнерів – “це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України”.
“Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою”, – наголосив президент.
Нагадаємо, російський КАБ ударив по Харкову близько 22:45. “Приліт” припав по 9-поверховому житловому будинку. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що зруйновані поверхи з шостого до першого. Під завалами знаходяться люди, в тому числі дитина. Також вже відомо про 14 постраждалих, у тому числі – в тяжкому стані.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: завали, Зеленський, КАБ, прилет, руйнування;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 23:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України заявив, що в Харкові є постраждалі – зокрема діти".