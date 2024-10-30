Відео зруйнованої 9-поверхівки в Харкові опублікував Зеленський

Президент України заявив, що в Харкові є постраждалі – зокрема діти.

“Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові. На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці“, – написав Володимир Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/Телеграм

Він підкреслив, що кожне відкладене рішення партнерів – “це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України”.

“Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою”, – наголосив президент.

Нагадаємо, російський КАБ ударив по Харкову близько 22:45. “Приліт” припав по 9-поверховому житловому будинку. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що зруйновані поверхи з шостого до першого. Під завалами знаходяться люди, в тому числі дитина. Також вже відомо про 14 постраждалих, у тому числі – в тяжкому стані.