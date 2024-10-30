КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов (дополняется)

Около 22:45 в Харькове был слышен взрыв.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, вражеский КАБ упал в Салтовском районе.

Предварительно, авиабомба попала в многоэтажный дом и есть пострадавшие, пишет мэр Игорь Терехов.

Синегубов уточнил, что КАБ влетел в четвертый этаж многоэтажки. Пострадавшие есть в том числе под завалами.