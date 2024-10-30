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КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов (дополняется)

Происшествия 23:02   30.10.2024
Елена Нагорная
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов (дополняется)

Около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. 

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, вражеский КАБ упал в Салтовском районе.

Предварительно, авиабомба попала в многоэтажный дом и есть пострадавшие, пишет мэр Игорь Терехов.

Синегубов уточнил, что КАБ влетел в четвертый этаж многоэтажки. Пострадавшие есть в том числе под завалами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 23:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. ".