КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов (дополняется)
Около 22:45 в Харькове был слышен взрыв.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, вражеский КАБ упал в Салтовском районе.
Предварительно, авиабомба попала в многоэтажный дом и есть пострадавшие, пишет мэр Игорь Терехов.
Синегубов уточнил, что КАБ влетел в четвертый этаж многоэтажки. Пострадавшие есть в том числе под завалами.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 23:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. ".