По Купянщине, где есть погибший и пострадавшие, били КАБами и из РСЗО (фото)

Об обстрелах Купянска и села Кучеровка 30 октября, в результате которых погиб мужчина и еще шесть человек пострадали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, оккупанты сбрасывали КАБы и били из РСЗО «Град».

▪️Обстрел Купянска начался около 15:15. Корректируемые авиабомбы и реактивные снаряды повредили два жилых дома, два частных домовладения и три служебные машины полиции. Пострадали двое правоохранителей, патрулировавших город. Им оказали помощь на месте. 57-летняя женщина и двое мужчин 51 и 58 лет госпитализированы с взрывными травмами.

▪️Около 16:00 под обстрелом была Кучеровка. Погиб 42-летний мужчина, еще один 42-летний житель получил ранения.