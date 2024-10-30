По Купянщине, где есть погибший и пострадавшие, били КАБами и из РСЗО (фото)
Об обстрелах Купянска и села Кучеровка 30 октября, в результате которых погиб мужчина и еще шесть человек пострадали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, оккупанты сбрасывали КАБы и били из РСЗО «Град».
▪️Обстрел Купянска начался около 15:15. Корректируемые авиабомбы и реактивные снаряды повредили два жилых дома, два частных домовладения и три служебные машины полиции. Пострадали двое правоохранителей, патрулировавших город. Им оказали помощь на месте. 57-летняя женщина и двое мужчин 51 и 58 лет госпитализированы с взрывными травмами.
▪️Около 16:00 под обстрелом была Кучеровка. Погиб 42-летний мужчина, еще один 42-летний житель получил ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, купянск, обстрел, погибшие, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Купянска и села Кучеровка 30 октября, в результате которых погиб мужчина и еще шесть человек пострадали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области".