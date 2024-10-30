Россияне в трех километрах от Купянска, есть локальные успехи – Беседин

Ситуация на Купянщине – тяжелая, враг постоянно атакует и пытается выбить ВСУ из населенных пунктов, рассказал в эфире «Эспрессо» начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Локальные успехи, к сожалению есть. И есть вопрос выхода к реке Оскол, на определенных участках есть вопрос подхода к самому городу Купянск. Сейчас мы видим это расстояние где-то примерно 2,5-3 километра от границы города Купянска», – сказал Беседин.

На данный момент войска РФ можно увидеть из самого Купянска.

«Это – естественная фортификация, два русла реки Оскол и правобережье города Купянска – оно находится на высоте, так что видно фактически всю линию фронта, начиная от Двуречной, заканчивая Боровским направлением, Сватово. Поэтому линия фронта совсем близко. Фактически, все вооружение, которое есть у противника, оно доходит до центральных частей города. В том числе уже танк работает по территории населенных пунктов. Поэтому ситуация крайне тяжелая», – добавил начальник городской военной администрации.

Он также акцентировал, что в громаде продолжается обязательная эвакуация. Людей пытаются вывозить несмотря на постоянные обстрелы, которые мешают безопасно выехать из населенных пунктов.