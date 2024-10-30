Росіяни за три кілометри від Куп’янська, є локальні успіхи – Беседін
Ситуація на Куп’янщині – важка, ворог постійно атакує та намагається вибити ЗСУ із населених пунктів, розповів в етері “Еспресо” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
“Локальні успіхи, на жаль, є. І є питання виходу до річки Оскіл, на певних ділянках є питання підходу до самого міста Куп’янськ. Зараз ми бачимо цю відстань десь приблизно 2,5-3 кілометри від кордону міста Куп’янська”, – сказав Беседін.
Наразі війська РФ можна побачити із самого Куп’янська.
“Це – природна фортифікація, два русла річки Оскіл і правобережжя міста Куп’янська – воно знаходиться на висоті, так що видно практично всю лінію фронту, починаючи від Дворічної, закінчуючи Борівським напрямком, Сватове. Тому лінія фронту зовсім близька. Фактично, все озброєння, яке є у противника, воно доходить до центральних частин міста. У тому числі вже танк працює по території населених пунктів”, – додав начальник міської військової адміністрації.
Він також наголосив, що у громаді триває обов’язкова евакуація. Людей намагаються вивозити попри постійні обстріли, які заважають безпечно виїхати із населених пунктів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Купянщина, наступ, окупанти;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 11:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янщині – важка, ворог постійно атакує та намагається вибити ЗСУ із населених пунктів, розповів в етері “Еспресо” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.".