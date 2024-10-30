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Оккупанты ударили по селу под Купянском, есть погибший и пострадавший — ХОВА

Происшествия 18:30   30.10.2024
Елена Нагорная
Оккупанты ударили по селу под Купянском, есть погибший и пострадавший — ХОВА Карта DeepState

Около 16:00 россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области — погиб 42-летний местный житель.

Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован, информирует областная военная администрация.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области — погиб 42-летний местный житель.".