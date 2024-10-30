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Окупанти вдарили по селу під Куп’янськом, є загиблий і постраждалий – ХОВА

Події 18:30   30.10.2024
Олена Нагорна
Окупанти вдарили по селу під Куп’янськом, є загиблий і постраждалий – ХОВА

Близько 16:00 росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області – загинув 42-річний місцевий мешканець.

Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був ушпиталений, інформує обласна військова адміністрація.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:00 росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області – загинув 42-річний місцевий мешканець".