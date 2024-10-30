Окупанти вдарили по селу під Куп’янськом, є загиблий і постраждалий – ХОВА
Близько 16:00 росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області – загинув 42-річний місцевий мешканець.
Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був ушпиталений, інформує обласна військова адміністрація.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, кучеровка, обстріл, пострадалі, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:00 росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області – загинув 42-річний місцевий мешканець".