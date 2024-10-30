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ОТГВ «Харьков» об обстановке на севере Харьковщины, потерях РФ и боях

Украина 10:23   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков» об обстановке на севере Харьковщины, потерях РФ и боях Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте на Харьковском направлении остается сложной, рассказали в утренней сводке 30 октября в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Российские оккупанты нанесли 9 авиаударов с использованием 18 КАБов и 4 НАР. Нанесли 25 ударов дронами-камикадзе. Совершили 405 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 119 военных РФ: 51 убитый, 68 раненых. Также оккупанты потеряли 64 единицы вооружения и военной техники: пять артсистем, 14 авто, девять единиц спецтехники, 36 беспилотников. ВСУ уничтожили 71 укрытие, четыре места для хранения боеприпасов, станцию управления БПЛА.

Читайте также: За сутки было 26 боев, враг бил из авиации – Генштаб о ситуации на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на фронте на Харьковском направлении остается сложной, сообщили в утренней сводке 30 октября в ОТГВ «Харьков».".