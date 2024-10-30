ОТУВ “Харків” про обстановку на півночі Харківщини, втрати РФ та бої
Фото: Генштаб ЗСУ
Ситуація на фронті на Харківському напрямку залишається складною, розповіли у ранковому зведенні 30 жовтня в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. Російські окупанти завдали 9 авіаударів із використанням 18 КАБів та 4 НАР. Завдали 25 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 405 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.
За добу українські захисники ліквідували 119 військових РФ: 51 убитий, 68 поранених. Також окупанти втратили 64 одиниці озброєння та військової техніки: п’ять артсистем, 14 авто, дев’ять одиниць спецтехніки, 36 безпілотників. Також ЗСУ знищили 71 укриття, чотири місця для зберігання боєприпасів, станцію управління БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 10:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на фронті на Харківському напрямку залишається складною, розповіли у ранковому зведенні 30 жовтня в ОТУВ “Харків”.".