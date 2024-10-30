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За добу було 26 боїв, ворог бив із авіації. Генштаб про ситуацію на Харківщині

Україна 09:10   30.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу було 26 боїв, ворог бив із авіації. Генштаб про ситуацію на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку за добу було чотири бої. Росіяни намагалися наступати в районі Вовчанська та Липців, уточнили у ГШ. На Куп’янському – ворог атакував 22 рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Також ворог обстріляв з авіації Харків, Вовчанськ та Гоптівку.

Втрати ворога, за даними ГШ, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ.".