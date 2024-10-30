За добу було 26 боїв, ворог бив із авіації. Генштаб про ситуацію на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку за добу було чотири бої. Росіяни намагалися наступати в районі Вовчанська та Липців, уточнили у ГШ. На Куп’янському – ворог атакував 22 рази.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової”, – уточнили в Генштабі.
Також ворог обстріляв з авіації Харків, Вовчанськ та Гоптівку.
Втрати ворога, за даними ГШ, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 09:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ.".