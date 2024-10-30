За добу було 26 боїв, ворог бив із авіації. Генштаб про ситуацію на Харківщині

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку за добу було чотири бої. Росіяни намагалися наступати в районі Вовчанська та Липців, уточнили у ГШ. На Куп’янському – ворог атакував 22 рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Також ворог обстріляв з авіації Харків, Вовчанськ та Гоптівку.

Втрати ворога, за даними ГШ, наразі такі: