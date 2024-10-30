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За сутки было 26 боев, враг бил из авиации – Генштаб о ситуации на Харьковщине

Украина 09:10   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
За сутки было 26 боев, враг бил из авиации – Генштаб о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром 30 октября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении за сутки было четыре боя. Россияне пытались наступать в районе Волчанска и Липцев, уточнили в ГШ. На Купянском – враг атаковал 22 раза.

«Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Также враг обстрелял из авиации Харьков, Волчанск и Гоптовку.

Потери врага, по данным ГШ, на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.".