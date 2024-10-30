За сутки было 26 боев, враг бил из авиации – Генштаб о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром 30 октября Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении за сутки было четыре боя. Россияне пытались наступать в районе Волчанска и Липцев, уточнили в ГШ. На Купянском – враг атаковал 22 раза.
«Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Также враг обстрелял из авиации Харьков, Волчанск и Гоптовку.
Потери врага, по данным ГШ, на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 09:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром Генштаб ВСУ.".