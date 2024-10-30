Ученый из Харькова помогал РФ усовершенствовать «Шахеды» — СБУ (фото)

Правоохранители подозревают 72-летнего ученого-механика из Харькова в работе на военно-промышленный комплекс РФ.

По данным СБУ, фигурант по заказу оккупантов разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов типа «Шахед». В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

«Фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящему агрегаты для беспилотников. Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией РФ, занимающейся производством ударных дронов типа «Шахед», которые маркируют под названием «Герань-2», — выяснили правоохранители.

Подозреваемый коммуницировал с российскими сообщниками через электронную почту и популярный мессенджер. Он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БпЛА, добавили в СБУ.

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале вторжения сбежал с Харьковщины в РФ. Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов.

Харьковского ученого задержали у него дома. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Сейчас мужчина в СИЗО. Если его вину докажут, фигуранту грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, следователи планируют заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта – бывшему студенту Харьковского вуза.