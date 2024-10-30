Вчений з Харкова допомагав РФ удосконалювати «шахеди» – СБУ (фото)

Правоохоронці підозрюють 72-річного вченого-механіка з Харкова у роботі на військово-промисловий комплекс РФ.

За даними СБУ, фігурант на замовлення окупантів розробляв креслення для удосконалення дронів типу «Шахед». Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

«Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед», які рашисти маркують під назвою «Герань-2», – з’ясували правоохоронці.

Підозрюваний комунікував з російськими спільниками через електронну пошту та популярний месенджер. Він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА, додали в СБУ.

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку вторгнення втік з Харківщини до РФ. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів.

Харківського вченого затримали у нього вдома. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці). Зараз чоловік у СІЗО. Якщо його провину доведуть, фігуранту загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі планують заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта – колишньому студенту Харківського вишу.